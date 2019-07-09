Рубрика в глянце и уникальные снимки: Меган Маркл получила престижное предложение от Анны Винтур

Возглавляя американский Vogue более 30 лет, Анна Винтур знает, что повысит рейтинг журнала, и четко определяет его героев. Меган Маркл пользуется огромной популярностью и уже успела обрести статус иконы стиля как в Великобритании, так и за её пределами.