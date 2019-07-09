Рубрика в глянце и уникальные снимки: Меган Маркл получила престижное предложение от Анны Винтур

Возглавляя американский Vogue более 30 лет, Анна Винтур знает, что повысит рейтинг журнала, и четко определяет его героев. Меган Маркл пользуется огромной популярностью и уже успела обрести статус иконы стиля как в Великобритании, так и за её пределами.
Фото: Globallookpress
Тема рубрики Маркл – благотворительная деятельность и социальные проблемы. Одно из условий – неразглашение частной жизни королевской семьи. Публикация первого материала планируется в сентябре, и текст будет сопровождаться фотографиями от американского фотографа Энни Лейбовиц. Лейтмотивом номера станет продвижение женщины в современном обществе. Маркл отказалась от предложения украсить обложку журнала, объяснив решение тем, что не хотела бы отвлекать читателей от главного вопроса.
Ранее королевские особы неоднократно появлялись в британском Vogue. В 70-х принцесса Диана трижды была героиней обложки, а в 2016 году ей стала Кейт Миддлтон.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallookpress, Instagram
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