Откровенно — война: между соседями разгорелся скандал из-за нижнего белья, которое одна из семей сушила напоказ

Пользователи были удивлены и посчитали просьбу соседей странной. «Это не их дело. Единственная причина, которая могла бы это оправдать, – если бы принты или надписи на белье были бы оскорбительными», «Видимо, они проводят очень много времени, наблюдая…Возможно даже стоя на стремянке и используя бинокль или телескоп», «Скажите им, что это нормально и, если им не нравится, то пусть не смотрят!», «Повесьте туда какую-нибудь странную одежду, например, брюки с дырой ниже пояса или что-то в этом духе», «Я бы добавил к стрингам праздничных огней» – комментировали на форуме.