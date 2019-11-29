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Откровенно — война: между соседями разгорелся скандал из-за нижнего белья, которое одна из семей сушила напоказ

Пара из Британии оказалась в центре оживленной дискуссии после того, как их соседи потребовали, чтобы они прекратили развешивать нижнее белье в саду. Вскоре обсуждения перешли и в Сеть.

Через неделю после переезда в новый дом, отношения пары молодоженов с соседями явно не заладились. Проблемой один из супругов решил поделиться на форуме: «Привет! Я новенький здесь и даже не уверен, что это правильная площадка для размещения моей публикации. Недавно мы переехали в наш дом, и через некоторое время наши соседи попросили нас не развешивать нижнее белье на веревке в саду. Это нормально?».

Пользователи были удивлены и посчитали просьбу соседей странной. «Это не их дело. Единственная причина, которая могла бы это оправдать, – если бы принты или надписи на белье были бы оскорбительными», «Видимо, они проводят очень много времени, наблюдая…Возможно даже стоя на стремянке и используя бинокль или телескоп», «Скажите им, что это нормально и, если им не нравится, то пусть не смотрят!», «Повесьте туда какую-нибудь странную одежду, например, брюки с дырой ниже пояса или что-то в этом духе», «Я бы добавил к стрингам праздничных огней» – комментировали на форуме.

Фото: Vostock-photo

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