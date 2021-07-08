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Софи Марсо vs Джейн Биркин: голосуем за самый стильный образ с Канн

Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и в светских хрониках действительно есть чем поживиться. Сразу две легендарные красотки появились на премьерах — 54-летняя Софи Марсо и 74-летняя Джейн Биркин. И обе показали вариации на тему идеального базового гардероба, но в разных форматах. Кто победит в модном баттле? Решать вам!