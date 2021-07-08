Софи Марсо vs Джейн Биркин: голосуем за самый стильный образ с Канн
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Икона шестидесятых Джейн Биркин себе не изменяет: актриса наряжается в классику casual даже на светские мероприятия. На этот раз возлюбленная Сержа Генсбура выбрала потертые джинсы мешковатого силуэта, поверх — нарочито небрежную рубашку, будто взятую из мужской половины гардеробной, и гранжевые кеды. В качестве финальных штрихов — объемный черный блейзер и темные солнцезащитные очки.
Знаменитая француженка Софи Марсо отметила премьеру фильма «Все прошло хорошо» в безупречно подобранных джинсах-клеш высокой посадки, а к ним подобрала белоснужную рубашку с декором из крупных пайеток. Завершила образ сумка-ведро (кстати, в духе Джейн Биркин) и пара эффектных мюли от Jimmy Choo.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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