Собчак в комбинезоне с нескромным декольте похвасталась бесконечными ногами
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Подбодрить себя во время карантина Собчак решила дизайнерским нарядом, построенным вокруг консервативного черного цвета. На ней — приталенный комбинезон Philosophy Di Lorenzo Serafini c классическими расклешенными брюками и верхом, стилизованным под смокинг с шелковыми лацканами и контрастными манжетами из белого кружева. Нескромное декольте подчеркнуто акцентным золотой подвеской Chaumet. Аутфит завершили лодочки из сетки от Jimmy Choo.
Поклонники оценили стильный аутфит звезды. «Ксюша, вы прекрасны. Женственна и элегантна», «Модно выглядишь всегда», «Вы в любой одежде выглядите шикарно», «Ксения, как вы похорошели», «Сногсшибательная Ксения», «Очень стильный комбинезон», «Как дива! Круто выглядит», «Умная женщина всегда прекрасна», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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