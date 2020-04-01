Собчак в комбинезоне с нескромным декольте похвасталась бесконечными ногами

Поклонники оценили стильный аутфит звезды. «Ксюша, вы прекрасны. Женственна и элегантна», «Модно выглядишь всегда», «Вы в любой одежде выглядите шикарно», «Ксения, как вы похорошели», «Сногсшибательная Ксения», «Очень стильный комбинезон», «Как дива! Круто выглядит», «Умная женщина всегда прекрасна», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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