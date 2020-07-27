Собчак в эффектном халате vs Высоцкая в миди-платье: кому полосатый принт идет больше

Юлия Высоцкая позирует на природе, демонстрируя элегантный образ, выстроенный вокруг приталенного платья миди с V-образным вырезом. На белом фоне — полосатый принт с вкраплениями цвета сочной зелени. Нежный наряд подчеркнула прическа с вплетенными косами. Look пришелся по душе поклонникам, и десятки комплиментов не заставили себя ждать. «Юлия, сколько в вас шарма и очарования!», «Ой, как платье вам идет!», «Вы сказочно красивая», «Какая нежная», «Юлечка, так красиво уложены волосы», — пишут в комментариях.