Собчак в эффектном халате vs Высоцкая в миди-платье: кому полосатый принт идет больше
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Юлия Высоцкая позирует на природе, демонстрируя элегантный образ, выстроенный вокруг приталенного платья миди с V-образным вырезом. На белом фоне — полосатый принт с вкраплениями цвета сочной зелени. Нежный наряд подчеркнула прическа с вплетенными косами. Look пришелся по душе поклонникам, и десятки комплиментов не заставили себя ждать. «Юлия, сколько в вас шарма и очарования!», «Ой, как платье вам идет!», «Вы сказочно красивая», «Какая нежная», «Юлечка, так красиво уложены волосы», — пишут в комментариях.
Собчак блеснула в аккаунте супруга в свободном платье-халате с объемными рукавами. Контрастный полосатый принт с пересечением диагональных и вертикальных полос создает стильный спецэффект, талия подчеркнута тонким поясом. Дополнили образ сандалии шоколадного цвета на платформе, с тоном которых перекликаются детали сумки-цилиндра. Завершили образ массивные бусы из дерева в духе африканских этнических украшений. «Просто москвичка», — подписал фото Константин Богомолов.
Чей образ, на ваш взгляд, самый стильный?
Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial, @konbog75
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