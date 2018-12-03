«Снежная королева»: 69-летняя Алла Пугачева примерила модную шапку-ушанку и получила массу комплиментов в Сети

Шапка-ушанка обещает стать одним из самых модных аксессуаров этой зимы. Этим мы обязаны дизайнерам брендов Sonia Rykiel и Louis Vuitton, позаботившихся о комфорте своих клиентов, и выпустивших «утепленных» моделей на подиумы. Известная модница Алла Пугачева сразу уловила тренд.
«Новый год не за горами, будем елку наряжать?», — поинтересовалась у подписчиков Примадонна, запечатленная на фото в белой шапке-ушанке oversize.
Поклонники артистки отметили, что белый мех ей к лицу: «Как была Королева, так и осталась!!!», «Алла очень похожа на снегурочку! Такая молодая и красивая», «Aлла Борисовна вы тут просто прелесть. Белое вам очень идет».
Обсуждают новое фото Примадонны и СМИ: «Алла Пугачева опубликовала фото в образе Снегурочки», «Алла Пугачева порадовала новым зимним фото», «Алла Пугачева поделилась сказочным зимним селфи», «"Снежная королева": Алла Пугачева порадовала поклонников новым редким фото», — гласят заголовки.
А вам нравятся такие головные уборы?
Фото: instagram
Текст: Роза Ветрова