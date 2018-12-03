«Снежная королева»: 69-летняя Алла Пугачева примерила модную шапку-ушанку и получила массу комплиментов в Сети

Шапка-ушанка обещает стать одним из самых модных аксессуаров этой зимы. Этим мы обязаны дизайнерам брендов Sonia Rykiel и Louis Vuitton, позаботившихся о комфорте своих клиентов, и выпустивших «утепленных» моделей на подиумы. Известная модница Алла Пугачева сразу уловила тренд.

«Новый год не за горами, будем елку наряжать?», — поинтересовалась у подписчиков Примадонна, запечатленная на фото в белой шапке-ушанке oversize.