passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Смотри, не перепутай: невеста напугала жениха, предложив сестре-близнецу надеть белое платье на свадьбу

Невеста предложила своей сестре-близнецу стать ее подружкой на свадьбе. Этим решением она не на шутку напугала жениха — молодой человек опешил, когда узнал, что девушки будут в белых платьях.

Жених поставил свадьбу под угрозу срыва, потому что его будущая жена не захотела вычеркнуть сестру из списка подружек. Девушка хотела видеть их в белом, и молодой человек испугался, что перепутает близнецов. Молодой человек не скрывал возмущения: «Мне некомфортно! Такое чувство, что это какая-то сумасшедшая свадьба с кучей невест, и всех их я беру в жены». Выбор нарядов он назвал «ужасным решением», потребовал, чтобы невеста подобрала другую цветовую гамму и получил отказ, сообщает The Sun. «Я беспокоюсь из-за того, что сестры настолько похожи, что люди забудут, кто из них невеста. В списке приглашенных более 400 гостей!» — объясняет жених.

Пользователи Сети не разделили эмоции молодого человека. «Платье невесты и наряды подружек невозможно перепутать. Они не идентичны, и многие выбирают белый цвет», «Неандерталец какой-то», «Эти платья вообще не похожи между собой, абсолютно разные оттенки», «Почему он решил, что имеет право выбирать, в чем будут подружки невесты?» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!