Смотри, не перепутай: невеста напугала жениха, предложив сестре-близнецу надеть белое платье на свадьбу

Жених поставил свадьбу под угрозу срыва, потому что его будущая жена не захотела вычеркнуть сестру из списка подружек. Девушка хотела видеть их в белом, и молодой человек испугался, что перепутает близнецов. Молодой человек не скрывал возмущения: «Мне некомфортно! Такое чувство, что это какая-то сумасшедшая свадьба с кучей невест, и всех их я беру в жены». Выбор нарядов он назвал «ужасным решением», потребовал, чтобы невеста подобрала другую цветовую гамму и получил отказ, сообщает The Sun. «Я беспокоюсь из-за того, что сестры настолько похожи, что люди забудут, кто из них невеста. В списке приглашенных более 400 гостей!» — объясняет жених.

Пользователи Сети не разделили эмоции молодого человека. «Платье невесты и наряды подружек невозможно перепутать. Они не идентичны, и многие выбирают белый цвет», «Неандерталец какой-то», «Эти платья вообще не похожи между собой, абсолютно разные оттенки», «Почему он решил, что имеет право выбирать, в чем будут подружки невесты?» — пишут в комментариях.