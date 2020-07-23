Слегка поправившаяся Полина Диброва покорила фанатов снимком в вечернем платье: «Вся такая сочная»
Фото: Instagram Полины Дибровой
В свои 31 Полина Диброва — трижды мама. В браке с шоуменом Дмитрием Дибровым у нее родились сыновья Илья, Федор и Александр. Несмотря на это, молодая женщина сохранила стройную фигуру, которая, кажется, немного оформилась за время карантина. Лимонно-желтое платье, которое Полина надела на посвященный дню ее рождения праздник, подчеркнуло ее сильные стороны. За макияж и прическу отвечала мастер с родины именинницы Стася Яснова, фотографировать праздник доверили Юлии Фроловой.
«Итак, в этом году выбор пал на желтый цвет. Мне кажется очень ярко», — написала Полина в блоге.
«Вам очень идет, да и с такими данными грех не выделиться», «Очень красиво. Прямо сияние молодости», «Вся такая сочная... И сексуальная», «Шикарное платье и на вас сидит хорошо», «Восхитительно нежно и грациозно», «Платье, макияж просто супер», «Какая же все-таки вы красотка! Вам очень идет этот цвет», «Какие красивые фотографии получились», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram/@polinadibrova
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