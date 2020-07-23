Слегка поправившаяся Полина Диброва покорила фанатов снимком в вечернем платье: «Вся такая сочная»

В свои 31 Полина Диброва — трижды мама. В браке с шоуменом Дмитрием Дибровым у нее родились сыновья Илья, Федор и Александр. Несмотря на это, молодая женщина сохранила стройную фигуру, которая, кажется, немного оформилась за время карантина. Лимонно-желтое платье, которое Полина надела на посвященный дню ее рождения праздник, подчеркнуло ее сильные стороны. За макияж и прическу отвечала мастер с родины именинницы Стася Яснова, фотографировать праздник доверили Юлии Фроловой.

«Итак, в этом году выбор пал на желтый цвет. Мне кажется очень ярко», — написала Полина в блоге.