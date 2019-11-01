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«Скупила все леопардовые вещи»: Полина Гагарина выгуляла новую шубу с «хищным» принтом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Полина Гагарина показала стильный образ с остромодным анималистным принтом. 32-летняя певица признается, что леопард – ее любимый тренд.

«Этот человек скупил все леопардовые вещи в магазинах. Остановите меня! Как вы относитесь к таким принтам?» – поинтересовалась Гагарина. В своем осеннем аутфите певица продемонстрировала настоящий мастер-класс по сочетанию базовой одежды и акцентных деталей. На ней – свободный джемпер нейтрального бежевого оттенка и облегающие черные брюки. Повседневную комбинацию звезда смело разбавила яркой леопардовой шубой. Дополнением образа стали остроносые ковбойские ботинки, лаконичная кожаная сумка и черная шляпа.

Аутфит Полины Гагариной пришелся по душе и звездным коллегам. «Если много вещей, ты всегда знай, что я рядом» – прокомментировала Екатерина Варнава, а Валерия написала: «Очень нравится принт. Еще пару лет назад ни за что бы не надела, а сейчас – просто кайф. Всему свое время» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Стильный look оценили и поклонники певицы. «Здорово! Вам очень идет, мне нравятся такие принты», «Полина, тебе идет, но я отношусь к нему с осторожностью, его надо уметь носить», «Дело не в принте, а в манере его носить. Испортить можно и самое высокое искусство», «Если к лицу, то почему бы и нет!», «Тут надо знать меру! Что-то одно использовать. Либо только обувь или, например, беретку. Или как на вас сейчас, только шубка» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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