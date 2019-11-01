«Скупила все леопардовые вещи»: Полина Гагарина выгуляла новую шубу с «хищным» принтом

Стильный look оценили и поклонники певицы. «Здорово! Вам очень идет, мне нравятся такие принты», «Полина, тебе идет, но я отношусь к нему с осторожностью, его надо уметь носить», «Дело не в принте, а в манере его носить. Испортить можно и самое высокое искусство», «Если к лицу, то почему бы и нет!», «Тут надо знать меру! Что-то одно использовать. Либо только обувь или, например, беретку. Или как на вас сейчас, только шубка» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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