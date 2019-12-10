Скромный бюст и глубокое декольте: невесту высмеяли в Сети за платье не по размеру

Первое, что привлекло внимание пользователей, – то, что платье невесты подобрано не по размеру. Многие указали на слишком глубокий вырез, который, по их мнению, совершенно не подходит под размер бюста невесты. Без внимания не остались и аутфиты подружек – фолловеры посчитали, что белый цвет – прерогатива главной героини торжества. «Ее платье выглядит, как нижнее белье. Хочется надеть еще одно платье поверх этого», «Такое чувство, что это платье сейчас слетит с нее», «Оно неплохое, но действительно ей велико», «Напоминает свернутые носки» – пишут в комментариях.