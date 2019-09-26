«Скромница» в Париже: Полина Гагарина примерила романтичный осенний образ в теплых бежевых тонах

«Скромница почти в Париже» – прокомментировала Гагарина одну из последних публикаций в своем Instagram. На фото звезда позирует на фоне парижской кофейни, демонстрируя стильный аутфит в гамме бежевых оттенков. Для дневного выхода Полина Гагарина выбрала базовый джемпер кремового цвета, который зарифмовала с легкой юбкой с цветочным принтом. Look по мотивам французской классики не обошелся без тренча – главного героя осеннего сезона. В дополнение – кожаные сапоги в оттенке капучино, лаконичная сумка в тон и очки-авиаторы.
Элегантный городской аутфит певицы восхитил подписчиков. «Какой образ потрясающий! Очень красивая», «Какая же вы изящная и нежная», «Образец стиля и вкуса», «Нельзя быть такой шикарной» – пишут в комментариях. О других стильных образах Полины Гагариной читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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