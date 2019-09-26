«Скромница» в Париже: Полина Гагарина примерила романтичный осенний образ в теплых бежевых тонах

Элегантный городской аутфит певицы восхитил подписчиков. «Какой образ потрясающий! Очень красивая», «Какая же вы изящная и нежная», «Образец стиля и вкуса», «Нельзя быть такой шикарной» – пишут в комментариях. О других стильных образах Полины Гагариной читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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