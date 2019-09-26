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«Скромница» в Париже: Полина Гагарина примерила романтичный осенний образ в теплых бежевых тонах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Полина Гагарина проводит время в Париже, наслаждаясь прогулками по улицам модной столицы. Для дневного выхода 32-летняя певица выбрала романтичный образ, совместивший мотивы французского шика и бохо.

«Скромница почти в Париже» – прокомментировала Гагарина одну из последних публикаций в своем Instagram. На фото звезда позирует на фоне парижской кофейни, демонстрируя стильный аутфит в гамме бежевых оттенков. Для дневного выхода Полина Гагарина выбрала базовый джемпер кремового цвета, который зарифмовала с легкой юбкой с цветочным принтом. Look по мотивам французской классики не обошелся без тренча – главного героя осеннего сезона. В дополнение – кожаные сапоги в оттенке капучино, лаконичная сумка в тон и очки-авиаторы.

Элегантный городской аутфит певицы восхитил подписчиков. «Какой образ потрясающий! Очень красивая», «Какая же вы изящная и нежная», «Образец стиля и вкуса», «Нельзя быть такой шикарной» – пишут в комментариях. О других стильных образах Полины Гагариной читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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