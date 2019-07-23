Скарлетт Йоханссон ослепила публику огромным бриллиантом за 400 000 долларов

В мае, после двухлетнего романа, Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост объявили о помолвке. Закрепило союз кольцо со светло-коричневым бриллиантом каплевидной формы, весом в 11 карат. Само кольцо отличилось не только футуристическим дизайном, но и ценником с круглой суммой. Стоимость ювелирного изделия составляет 400 000 долларов (около 25 млн рублей).
Фото: Eastnews
Автор этого произведения искусства – Джеймс Таффин де Живанши, франко-американский ювелир и племянник знаменитого Юбера де Живанши.
Для мероприятия Скарлетт выбрала черно-белый комплект из строгих черных брюк и топа с прозрачным корсетом, который открывал татуировки актрисы. Контрастный аутфит звезда дополнила черной бейсболкой, завязав волосы в пучок.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Eastnews, Globallook, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!