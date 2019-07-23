Скарлетт Йоханссон ослепила публику огромным бриллиантом за 400 000 долларов

В мае, после двухлетнего романа, Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост объявили о помолвке. Закрепило союз кольцо со светло-коричневым бриллиантом каплевидной формы, весом в 11 карат. Само кольцо отличилось не только футуристическим дизайном, но и ценником с круглой суммой. Стоимость ювелирного изделия составляет 400 000 долларов (около 25 млн рублей).