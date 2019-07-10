Бра, расстегнутый блейзер и велосипедки: Ратажковски нарушила правила дресс-кода на саммите

Секрет стиля Эмили – в чувственности и естественности: слегка небрежные локоны, нюдовый макияж с эффектом влажных губ и максимально открытая одежда. Эти же принципы легли в основу философии бренда, основанного моделью несколько лет назад. Фолловерам не привыкать: Ратажковски в одежде удивляет гораздо больше, чем без неё.