Бра, расстегнутый блейзер и велосипедки: Ратажковски нарушила правила дресс-кода на саммите

Секрет стиля Эмили – в чувственности и естественности: слегка небрежные локоны, нюдовый макияж с эффектом влажных губ и максимально открытая одежда. Эти же принципы легли в основу философии бренда, основанного моделью несколько лет назад. Фолловерам не привыкать: Ратажковски в одежде удивляет гораздо больше, чем без неё.
Девушка умело миксует сезонные тренды и классические вариации, поддерживая тему power dressing (дресс-код «сильной» женщины). На саммите Ратажковски появилась в приталенном блейзере оттенка капучино, который надела поверх белого микротопа. Одна из главных деталей образа – черные велосипедки, тренд на которые этим летом буквально взорвал стритстайл-хроники. Элегантность в аутфит power woman («сильной женщины») внесли мюли на головкружительных шпильках, миниатюрная черная сумка и узкие очки в леопардовой оправе.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook
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