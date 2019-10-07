Шуба «йети» и кожаный чокер: Алика Смехова в эпатажном образе рассказала, как «грабила банк»
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Фото: Instagram
«Как я провела выходные – грабила банк!» – поделилась Смехова в своем Instagram. На премьере постановки «Банк грабили» звезда появилась во всеоружии, согласно заявленному дресс-коду – «черные очки и красные перчатки».
Актриса построила образ вокруг монохромного черного цвета. Со строгим классическим блейзером Смехова надела брюки из фактурной ткани. К ансамблю в консервативной гамме присоединилась шуба «йети» в насыщенном сливовом оттенке. Аутфит дополнил грубый кожаный чокер, а вместе с ним – черные очки-вайфареры и красные перчатки (все согласно дресс-коду). Завершили эпатажный look бархатные туфли на высокой платформе и миниатюрная сумка-минодьер на цепочке.
Неординарный образ Алики Смеховой оценили и фолловеры. «Крутые грабители, даже обаятельные», «Вы – сама элегантность, только на грабителя н похожи», «Вы всегда красивы и очень женственны», «Алика, вы как всегда бомбически хороши!», «Девочки, при виде таких красоток банки сами должны отдавать вам все до последнего цента» – пишут в комментариях.
Фото: Globallook, Instagram
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