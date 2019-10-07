Шуба «йети» и кожаный чокер: Алика Смехова в эпатажном образе рассказала, как «грабила банк»

Неординарный образ Алики Смеховой оценили и фолловеры. «Крутые грабители, даже обаятельные», «Вы – сама элегантность, только на грабителя н похожи», «Вы всегда красивы и очень женственны», «Алика, вы как всегда бомбически хороши!», «Девочки, при виде таких красоток банки сами должны отдавать вам все до последнего цента» – пишут в комментариях.

Фото: Globallook, Instagram

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