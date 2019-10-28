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«Штанишки в 50 — это здорово»: Орбакайте высмеяли в Сети за комбинезон с пайетками и колготки в сеточку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась своим модным экспериментом, за что подверглась критике и насмешкам. Фолловеры считают, что певица одевается не по возрасту и слишком ярко.

Орбакайте посетила музыкальный концерт в Санкт-Петербурге. Для мероприятия звезда составила образ на основе черно комбинезона, расшитого пайетками. Внимание привлекли детали: короткие шорты, нескромный V-образный вырез, открывающий бра, и линия талии, подчеркнутая широким корсетным поясом. Мерцающий look певица дополнила массивным многоярусным ожерельем и черными колготками в сеточку.

Фото: Instagram

Фолловеры сочли образ дерзким, провокационным и слишком молодежным. «Тоже мне! Шорты надела!», «До чего шкодные шорты! Не пацанка же, взрослая женщина. Как будто без царя в голове», «Что-то мне не нравятся эти штанишки», «Даже стыдно – полвека за плечами, а оделась как невеста старшего сына!», «А красивее нельзя было приодеться? Как-то шортики уже не по погоде и не по возрасту!», «ШТАНИШКИ в 50 – это здорово!» – обсуждают в комментариях.

Фото: Instagram

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