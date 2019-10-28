«Штанишки в 50 — это здорово»: Орбакайте высмеяли в Сети за комбинезон с пайетками и колготки в сеточку

Фолловеры сочли образ дерзким, провокационным и слишком молодежным. «Тоже мне! Шорты надела!», «До чего шкодные шорты! Не пацанка же, взрослая женщина. Как будто без царя в голове», «Что-то мне не нравятся эти штанишки», «Даже стыдно – полвека за плечами, а оделась как невеста старшего сына!», «А красивее нельзя было приодеться? Как-то шортики уже не по погоде и не по возрасту!», «ШТАНИШКИ в 50 – это здорово!» – обсуждают в комментариях.