Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

Слухи вокруг любовного треугольника, в центре которого оказалась Леди Гага, ходили еще со съемок фильма «Звезда родилась», но лишь недавно Ирина Шейк и Брэдли Купер подтвердили информацию о разводе. Поговаривают, что сейчас роман Гаги и Купера развивается стремительно, однако, Шейк не унывает и не пропускает светские мероприятия.
Для финала гонок российская модель выбрала максимально лаконичный total look от британского бренда Burberry: черная футболка с контрастной монограммой марки, соблазнительная юбка-карандаш из лакированной кожи в оттенке кофе с молоком и принтованные туфли на каблуке. Дополнил образ естественный нюдовый макяж и классический пучок.
Фото: GettyImages
На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля. «Кому нужна обувь, чтобы водить машину?!» – пишет Ирина в своем аккаунте.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!