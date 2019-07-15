Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

Слухи вокруг любовного треугольника, в центре которого оказалась Леди Гага, ходили еще со съемок фильма «Звезда родилась», но лишь недавно Ирина Шейк и Брэдли Купер подтвердили информацию о разводе. Поговаривают, что сейчас роман Гаги и Купера развивается стремительно, однако, Шейк не унывает и не пропускает светские мероприятия.