Шпица в бра и балетной пачке vs Зара в слоях фатина: кто выглядит ярче в пышном наряде
Фото: Instagram @katerinashpitsa
Зара подготовилась к выходу нового сингла сполна и уже успела заинтриговать поклонников яркой обложкой. 36-летняя певица позирует в платье насыщенного василькового цвета с головокружительным шлейфом, гиперобъемными рукавами и соблазнительным декольте. Фанаты и звездные коллеги остались в восторге и были щедры на комплименты: «Просто нет слов, можно смотреть на эту фотографию часами!», «Как красиво!», «Зара, вы настоящая красавица», «Платье как облако или поле васильков», «Небесная красота!» — пишут в комментариях.
Катерина Шпица порадовала поклонников архивным фото, на котором примерила смелый, но в то же время нежный образ. 34-летняя актриса надела миниатюрный бра-топ и добавила к нему пышную юбку-пачку. Звезда кино призналась, что обожает наряжаться и выразила восхищение в адрес творческих людей, в частности, дизайнеров. «Люблю открывать для себя новые имена. Я никогда не зацикливаюсь на статусности и известности дизайнера. Прежде всего, для меня важны красота, стиль, гармония линий, энергия и мысль, которую выражает творение» — комментирует Шпица.
А кому, на ваш взгляд, пышный наряд идет больше?
Фото: Instagram @katerinashpitsa / @zara_music
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