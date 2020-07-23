Шпица в бра и балетной пачке vs Зара в слоях фатина: кто выглядит ярче в пышном наряде

Катерина Шпица порадовала поклонников архивным фото, на котором примерила смелый, но в то же время нежный образ. 34-летняя актриса надела миниатюрный бра-топ и добавила к нему пышную юбку-пачку. Звезда кино призналась, что обожает наряжаться и выразила восхищение в адрес творческих людей, в частности, дизайнеров. «Люблю открывать для себя новые имена. Я никогда не зацикливаюсь на статусности и известности дизайнера. Прежде всего, для меня важны красота, стиль, гармония линий, энергия и мысль, которую выражает творение» — комментирует Шпица.