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Шнурова, Решетова и другие звезды, которые носят дерзкие бюстье напоказ

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Дизайнеры единогласно подтвердили, что будуарные детали в этом сезоне прятать противопоказано. К тому же, нет ничего соблазнительнее, чем кружевной бюстье или прозрачные боди, дополняющие классику и дерзкие образы. Выясняем, как их носят знаменитости, и берем самые стильные модные приемы на карандаш.

Анастасия Решетова буквально покорила фанатов недавним аутфитом, напрямую цитирующим стиль милитари. Модель и молодая мама замиксовала объемную куртку и брутальные ботфорты с широкими голенищами и ультраострыми мысами от Vetements. А соединил пару кружевной корсет без бретелей.

Матильда Шнурова / Instagram @matilda.shnurova

Чудеса классики недавно продемонстрировала Матильда Шнурова, которая показала эффектный образ с кожаными брюками, молочно-белым блейзером oversize и полупрозрачным боди с узнаваемой монограммой Gucci. Похожая модель полюбилась и Виктории Боне, которая зарифмовала черную сетку с денимом. А вот Николь Шерзингер частенько делает ставки на бра и латекс и не проигрывает, особенно в сочетании с жакетом в стиле панк. Подсмотреть примеры сочетаний бюстье с элегантными костюмами, брюками палаццо и денимом можно у Виктории Лопыревой, Инны Маликовой, Ким Кардашьян и Дарьи Коноваловой — больше образов в фотогалерее.

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Фото: Instagram

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