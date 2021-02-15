Шнурова, Решетова и другие звезды, которые носят дерзкие бюстье напоказ

Чудеса классики недавно продемонстрировала Матильда Шнурова, которая показала эффектный образ с кожаными брюками, молочно-белым блейзером oversize и полупрозрачным боди с узнаваемой монограммой Gucci. Похожая модель полюбилась и Виктории Боне, которая зарифмовала черную сетку с денимом. А вот Николь Шерзингер частенько делает ставки на бра и латекс и не проигрывает, особенно в сочетании с жакетом в стиле панк. Подсмотреть примеры сочетаний бюстье с элегантными костюмами, брюками палаццо и денимом можно у Виктории Лопыревой, Инны Маликовой, Ким Кардашьян и Дарьи Коноваловой — больше образов в фотогалерее.

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