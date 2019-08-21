Шляпы-канотье, цыганские юбки и платья в пол: певица Зара продемонстрировала стильные круизные образы

Звезда остается верной головным уборам, и они отлично дополняют образы в стиле бохо, приемы которого Зара умело использует в своих аутфитах. Яркий пример – образ с пышной цыганской юбкой с принтом и трикотажным топом в рубчик. Здесь нашлось и место для классики в виде замшевых лодочек винного цвета и остромодной сумки-седла от Christian Dior.