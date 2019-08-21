Шляпы-канотье, цыганские юбки и платья в пол: певица Зара продемонстрировала стильные круизные образы

Зара отдыхает в Монако, проводя время на борту лайнера и наслаждаясь живой музыкой. На ней – платье-макси из черного атласа с абстрактным принтом, напоминающее традиционное индийское сари. Дополнил образ любимый аксессуар певицы – плетеная шляпка-канотье с контрастной лентой.
Звезда остается верной головным уборам, и они отлично дополняют образы в стиле бохо, приемы которого Зара умело использует в своих аутфитах. Яркий пример – образ с пышной цыганской юбкой с принтом и трикотажным топом в рубчик. Здесь нашлось и место для классики в виде замшевых лодочек винного цвета и остромодной сумки-седла от Christian Dior.
«Зарочка, вы – икона стиля!», «Наряды у Зары потрясающей красоты – везде и всегда», «Зара, какая вы красивая, какая женственная! Мой эталон элегантности», «У вас сумасшедшие наряды! Вы невозможно красивая!» – восхищаются фолловеры.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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