Шляпка с пером и платье в пайетках: Альбина Джанабаева примерила образ в духе 20-х годов

Фолловеры буквально осыпали Джанабаеву комплиментами. «Альбина, этот образ вам очень идет. Вы – богиня!», «Образ сногсшибательный», «Королева женственности», «Как эффектно!», «Альбина, на вас бесподобны любые вещи и аксессуары», «Потрясающая наша дива» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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