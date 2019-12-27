Шляпка с пером и платье в пайетках: Альбина Джанабаева примерила образ в духе 20-х годов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Я, глядя на фото, понимаю, что моя профессия, как «машина времени», позволяет ощутить разные эпохи и примерить разные образы» – прокомментировала Джанабаева одну из своих последних публикаций в Instagram.
Артистка позирует в роскошном платье, расшитом мерцающими темно-синими пайетками. Вечернее макси дополнено глубоким V-образным вырезом, золотистыми декоративными пуговицами и разрезом. Поверх блестящего наряда надета шуба «йети» с рукавами 3/4, которую звезда кокетливо надела на одно плечо. Завершением образа стала элегантная черная шляпка с эгретом – пушистым пером, торчащим вверх.
Фолловеры буквально осыпали Джанабаеву комплиментами. «Альбина, этот образ вам очень идет. Вы – богиня!», «Образ сногсшибательный», «Королева женственности», «Как эффектно!», «Альбина, на вас бесподобны любые вещи и аксессуары», «Потрясающая наша дива» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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