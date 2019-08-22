«Школьный» образ с белой блузкой: Валерия продемонстрировала, как одеться, чтобы выглядеть моложе

«Друзья, настраиваемся на золотую осень, новый учебный год, концертно-театральный сезон и т.д. – кто на что, и продолжаем жить на всю катушку!» – мотивирует подписчиков Валерия. Образ для фото звезда подобрала «школьный»: строгая белая блузка с коротким рукавом и юбка-миди с накладными карманами в стиле милитари. Завершением молодежного аутфита стали белые кеды и рюкзак цвета хаки.
Фолловеры подчеркнули, что в такой одежде Валерия выглядит еще моложе. «Восьмиклассница!», «Выглядите просто супер, как школьница!», «Валерия, какая вы красивая, стильная, молодая!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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