«Школьный» образ с белой блузкой: Валерия продемонстрировала, как одеться, чтобы выглядеть моложе

Фолловеры подчеркнули, что в такой одежде Валерия выглядит еще моложе. «Восьмиклассница!», «Выглядите просто супер, как школьница!», «Валерия, какая вы красивая, стильная, молодая!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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