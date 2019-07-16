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Широкие джинсы и объемная куртка: Виктория Боня набрала 4 кг и теперь выбирает одежду oversize

Виктория Боня недовольна собственным телом. В попытках набрать вес 39-летняя ведущая и актриса усердно тренируется в спортзале, а результатом делится в Instagram.

И он не заставил себя ждать! В своем аккаунте Боня похвасталась первой победой: встав на весы в прямом эфире, звезда обрадовалась, что поправилась почти на четыре килограмма за несколько недель. Отправляясь на очередную тренировку, Виктория успела поделиться трендовым аутфитом в стиле гранж.

Источник видео: Instagram

Выбор дня – расслабленный look на основе денима. К гипертрофированным джинсам-бойфрендам и объемной куртке с камуфляжным принтом девушка подобрала черный кроп-топ Off-White с завязками на шее и грубый черный ремень. Завершающие детали – черно-белые кеды и сразу две сумки: элегантная кремовая Hermès и вместительный лимонно-желтый шоппер для спортивной формы.

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Фото: Instagram

Боня поинтересовалась, включить ли ей такие джинсы в коллекцию собственного бренда на следующий сезон, в чем ответы фолловеров разошлись. Звезду обвинили в несоответствии стиля одежды возрасту: «В 40 лет это нелогично носить!», «Эти джинсы для уверенных девушек!», «Не поддерживаю такой стиль, это больше для тех, кому 14-16 лет».

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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