Широкие джинсы и объемная куртка: Виктория Боня набрала 4 кг и теперь выбирает одежду oversize

Боня поинтересовалась, включить ли ей такие джинсы в коллекцию собственного бренда на следующий сезон, в чем ответы фолловеров разошлись. Звезду обвинили в несоответствии стиля одежды возрасту: «В 40 лет это нелогично носить!», «Эти джинсы для уверенных девушек!», «Не поддерживаю такой стиль, это больше для тех, кому 14-16 лет».