Широкие джинсы и объемная куртка: Виктория Боня набрала 4 кг и теперь выбирает одежду oversize

И он не заставил себя ждать! В своем аккаунте Боня похвасталась первой победой: встав на весы в прямом эфире, звезда обрадовалась, что поправилась почти на четыре килограмма за несколько недель. Отправляясь на очередную тренировку, Виктория успела поделиться трендовым аутфитом в стиле гранж.
Выбор дня – расслабленный look на основе денима. К гипертрофированным джинсам-бойфрендам и объемной куртке с камуфляжным принтом девушка подобрала черный кроп-топ Off-White с завязками на шее и грубый черный ремень. Завершающие детали – черно-белые кеды и сразу две сумки: элегантная кремовая Hermès и вместительный лимонно-желтый шоппер для спортивной формы.
Боня поинтересовалась, включить ли ей такие джинсы в коллекцию собственного бренда на следующий сезон, в чем ответы фолловеров разошлись. Звезду обвинили в несоответствии стиля одежды возрасту: «В 40 лет это нелогично носить!», «Эти джинсы для уверенных девушек!», «Не поддерживаю такой стиль, это больше для тех, кому 14-16 лет».
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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