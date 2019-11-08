«Шик из операционной»: в Сети обсуждают новый тренд — сапоги-бахилы
Теперь бахилы актуальны не только для клиник и бассейнов, но и для уличного стиля. Отличный выбор для тех, кто постоянно забывает снять бахилы на выходе из больницы!
Это – обыкновенные кожаные сапоги в духе вестерна, но с необычной деталью – на них будто бы одеты ярко-синие бахилы, а подошва и каблук выкрашены краской в тон. Правда, вместо полиэтилена дизайнеры бренда предлагают использовать мягкую кожу на резинке. Неординарную пару обуви вы можете приобрести за £100 (около 8 100 рублей), сообщает The Sun.
Shoppers are slating TK Maxx's boots for looking like 'plastic hygiene covers' https://t.co/FTorNInrjm— The Sun (@TheSun) November 7, 2019
Нестандартное решение удивило пользователей Сети. «Я носил нечто подобное, когда работал в изоляционном блоке в клинике», «Знал бы, что бахилы можно продать – не выбрасывал бы их», «Когда операция назначена на 6, а к 7 нужно успеть в ночной клуб», «Удобно, если вы часто посещаете бассейн и устали постоянно снимать и надевать эти штуки», «Шик из операционной» – пишут в комментариях.
Фото: Twitter
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