«Шик из операционной»: в Сети обсуждают новый тренд — сапоги-бахилы

Нестандартное решение удивило пользователей Сети. «Я носил нечто подобное, когда работал в изоляционном блоке в клинике», «Знал бы, что бахилы можно продать – не выбрасывал бы их», «Когда операция назначена на 6, а к 7 нужно успеть в ночной клуб», «Удобно, если вы часто посещаете бассейн и устали постоянно снимать и надевать эти штуки», «Шик из операционной» – пишут в комментариях.