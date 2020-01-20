Шелковые корсеты и нескромные декольте: забытые тренды нулевых, которые снова вернулись в моду
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Тренд моментально подхватили селебрити, активно используя его для красной дорожки. Сара Джессика Паркер мастерски комбинировала будуарную деталь с микрошортами и брюками-палаццо, Моника Беллуччи смело делала ее главным акцентом образов, выбирая платья-макси с с корсетами в их классическом варианте, а Виктория Бекхэм на вручение премии MTV в 2003 году и вовсе надела белое платье с перекрестными завязками до самого низа.
Фото: Vogue.com
Дизайнеры нашли корсету применение среди тенденций этой зимы. Австралиец Дион Ли предложил ажурные корсеты в качестве дополнения к строгим брючным костюмам, Оливье Рустен, креативный директор Balmain, дополнил их глянцевым блеском и зарифмовал с джинсами в духе 80-х, а Рикардо Тиши, по всей видимости, увлекся сонетами и пьесами Уильяма Шекспира, что отчетливо читается в корсетах с объемными рукавами.
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa
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