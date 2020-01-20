Шелковые корсеты и нескромные декольте: забытые тренды нулевых, которые снова вернулись в моду

Тренд моментально подхватили селебрити, активно используя его для красной дорожки. Сара Джессика Паркер мастерски комбинировала будуарную деталь с микрошортами и брюками-палаццо, Моника Беллуччи смело делала ее главным акцентом образов, выбирая платья-макси с с корсетами в их классическом варианте, а Виктория Бекхэм на вручение премии MTV в 2003 году и вовсе надела белое платье с перекрестными завязками до самого низа.