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Шелковые корсеты и нескромные декольте: забытые тренды нулевых, которые снова вернулись в моду

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Моника Беллуччи, 2003 г.

Фото: GettyImages

С конца 1990-х – начала 2000-х корсет стал абсолютным мастхэвом, заняв свое место на вечерних платьях и дополняя образы с джинсами и юбками ультранизкой посадки. Кичливая мода прошлых десятилетий нашла свое выражение и в наши дни.

Тренд моментально подхватили селебрити, активно используя его для красной дорожки. Сара Джессика Паркер мастерски комбинировала будуарную деталь с микрошортами и брюками-палаццо, Моника Беллуччи смело делала ее главным акцентом образов, выбирая платья-макси с с корсетами в их классическом варианте, а Виктория Бекхэм на вручение премии MTV в 2003 году и вовсе надела белое платье с перекрестными завязками до самого низа.

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Zimmermann

Фото: Vogue.com

Дизайнеры нашли корсету применение среди тенденций этой зимы. Австралиец Дион Ли предложил ажурные корсеты в качестве дополнения к строгим брючным костюмам, Оливье Рустен, креативный директор Balmain, дополнил их глянцевым блеском и зарифмовал с джинсами в духе 80-х, а Рикардо Тиши, по всей видимости, увлекся сонетами и пьесами Уильяма Шекспира, что отчетливо читается в корсетах с объемными рукавами.

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa

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