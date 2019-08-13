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Шелковая комбинация и вьетнамки: Хайди Клум выбрала расслабленный образ для прогулки с молодым мужем

Совсем недавно Хайди Клум вышла замуж за 29-летнего рок-музыканта Тома Каулитца. Свадьбу сыграли в Италии, где пара до сих пор отдыхает, наслаждаясь морем, солнцем и временем, проведенным друг с другом. Хайди смело демонстрирует фигуру и золотистый загар, выбирая максимально расслабленные и открытые наряды.

Для дневного выхода 46-летняя супермодель выбрала белоснежное платье-миди со всеми деталями бельевого стиля: струящимся шелком, легкой текстурой, тонкими бретелями и V-образным вырезом. Дополнив образ белыми вьетнамками, Клум доказала, что нежные комбинации отлично вписываются не только в коктейльные образы, но и в повседневные аутфиты.

Фото: Instagram

Волосы Хайди убраны в слегка небрежный пучок, на лице – только счастливая улыбка и ни капли макияжа. Естественность и отличное настроение заметили и фолловеры. «Красивая и счастливая женщина!», «Как всегда прекрасна, Хайди», «Природная красота!», «Италия вам к лицу» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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