Шелковая комбинация и вьетнамки: Хайди Клум выбрала расслабленный образ для прогулки с молодым мужем

Для дневного выхода 46-летняя супермодель выбрала белоснежное платье-миди со всеми деталями бельевого стиля: струящимся шелком, легкой текстурой, тонкими бретелями и V-образным вырезом. Дополнив образ белыми вьетнамками, Клум доказала, что нежные комбинации отлично вписываются не только в коктейльные образы, но и в повседневные аутфиты.
Волосы Хайди убраны в слегка небрежный пучок, на лице – только счастливая улыбка и ни капли макияжа. Естественность и отличное настроение заметили и фолловеры. «Красивая и счастливая женщина!», «Как всегда прекрасна, Хайди», «Природная красота!», «Италия вам к лицу» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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