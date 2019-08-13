Шелковая комбинация и вьетнамки: Хайди Клум выбрала расслабленный образ для прогулки с молодым мужем

Совсем недавно Хайди Клум вышла замуж за 29-летнего рок-музыканта Тома Каулитца. Свадьбу сыграли в Италии, где пара до сих пор отдыхает, наслаждаясь морем, солнцем и временем, проведенным друг с другом. Хайди смело демонстрирует фигуру и золотистый загар, выбирая максимально расслабленные и открытые наряды.