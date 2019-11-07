Шейк в брутальном костюме, Кардашьян в сапогах-чулках и другие звезды на премии Innovator Awards в Нью-Йорке

Ирина Шейк предпочла остановиться на монохромном образе и попала в десятку. А если быть точнее, то в тройку из свободных брюк, строгого однобортного блейзера и жилетки. Total look от Burberry модель выбрала не зря – Рикардо Тиши, креативный директор модного дома, получил главную награду. Одежду бренда выбрала для себя и Ким Кардашьян, появившаяся на церемонии в монолуке из денима. Корсетный топ с рукавами в духе викторианской эпохи Ким дополнила джинсами, но главным акцентом образа стали дерзкие сапоги чулки из кожи синего цвета, высота голенища которых достигала бедер. Супермодель Джиджи Хадид выбрала элегантное платье небесно-голубого оттенка с воланами и рукавами Джульетты, а Джулианна Мур предпочла классический черный наряд, усыпанный пайетками.

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