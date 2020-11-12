Шарапова в трениках и бесформенном свитшоте блеснула на фоне ковра

Шарапова посетила ковровую мастерскую, которую назвала «счастливым местом». Звезда спорта блеснула в бесформенном свитшоте и свободных брюках-джоггерах, выстроив вокруг спортивной двойки расслабленный образ. Дополнили его массивные белые кроссовки, а разбавила — миниатюрная сумка цвета острого перца на золотистом ремне-цепочке. Аксессуар добавил в образ элегантности и доказал, что спортшик вполне совместим с эффектными it-bags контрастных оттенков. Образ Марии максимально естественен — с распущенными волосами и без мейкапа.

Поклонники не жалели комплиментов и теплых слов в адрес любимой спортсменки. «Всегда так шикарна! Восхищаюсь», «Красивая женщина», «Просто богиня!», «Какая милая улыбка», «Как всегда прекрасный стиль», «Аутфит — огонь», «Потрясающая!», «Прекрасная принцесса» — пишут в комментариях. О других стильных образах Марии Шараповой читайте на Passion.ru.