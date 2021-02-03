Шарапова примерила прошлогоднее мини-платье: «Оно до сих пор мне по размеру»

Спортсменка показала бекстейдж-фото, на которых позирует в теннисном платье темного чернильного цвета. Экстремально короткая длина сфокусировала внимание на точеных ногах Шараповой. Завершили look для корта белоснежные кроссовки. Мария призналась, что наряд прошлогодний — в нем она блистала на турнире в 2019-м. «Как же я рада, что мое платье с Открытого чемпионата Франции до сих пор мне по размеру», — пошутила теннисистка.