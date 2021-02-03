Шарапова примерила прошлогоднее мини-платье: «Оно до сих пор мне по размеру»
Фото: Instagram @mariasharapova
Спортсменка показала бекстейдж-фото, на которых позирует в теннисном платье темного чернильного цвета. Экстремально короткая длина сфокусировала внимание на точеных ногах Шараповой. Завершили look для корта белоснежные кроссовки. Мария призналась, что наряд прошлогодний — в нем она блистала на турнире в 2019-м. «Как же я рада, что мое платье с Открытого чемпионата Франции до сих пор мне по размеру», — пошутила теннисистка.
Фото: Instagram @mariasharapova
Восхищенные поклонники оставили не одну сотню комплиментов. «Королева!», «Вы восхитительны!», «Милая и волшебная! Вдохновение и мотивация», «Мария, вы лучшая! Такая грациозная, талантливая — эталон», «Шарм в каждом движении», «Женщина-мечта», — пишут в комментариях. О других стильных образах Марии Шараповой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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