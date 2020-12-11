Шарапова примерила образ гламурного садовника с платьем цвета лаванды
Фото: Instagram @mariasharapova
«Время заняться растениями!» — прокомментировала свежий снимок Шарапова. На нем звезда корта позирует, вооружившись садовым шлангом. Аутфит для садовых работ выбран необычный: полупрозрачное шифоновое ретро-платье цвета лаванды. Романтичным образ делают детали: объемные рукава Джульетты, акцент на талии, мягкие драпировки и V-образный вырез. Дополнили look «кошачьи» очки а-ля винтаж с остромодными цепями на дужках. Поддержала стилистику образа прическа с собранными в пучок волосами с легким начесом.
Фолловеры восторгались ярким образом спортсменки и не скупились на комплименты. «Выглядите великолепно и потрясающе в этом плате, Мария», «Самый стильный садовник, которого я видела», «Какая красивая женщина», «Милая и невероятная!», «Кто еще так красиво может заниматься садоводством!», «Какое платье!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @mariasharapova / Globallook
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