Шарапова примерила образ гламурного садовника с платьем цвета лаванды

Фолловеры восторгались ярким образом спортсменки и не скупились на комплименты. «Выглядите великолепно и потрясающе в этом плате, Мария», «Самый стильный садовник, которого я видела», «Какая красивая женщина», «Милая и невероятная!», «Кто еще так красиво может заниматься садоводством!», «Какое платье!» — пишут в комментариях.