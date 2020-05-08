Сестры Кардашьян устроили битву нарядов с «хищными» принтами в Instagram

Кортни предпочла быть скромнее, облачившись в роскошный «питоновый» блейзер в бежево-серой гамме и с легким глянцевым блеском. Образ дополнил дымчатый мейкап с акцентом на глазах. В комментариях под ее публикацией один из фолловеров верно подметил, обратившись к Ким: «Слишком много змеиного принта и макияжа на этой неделе. Кортни должна согласовать это с тобой».