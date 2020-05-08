Сестры Кардашьян устроили битву нарядов с «хищными» принтами в Instagram
Фото: Globallook
Ким Кардашьян позирует в миниатюрном кожаном топе, который выглядит настолько реалистично, будто бы спину модели обвивает питон. Анималистичные мотивы наряда повторяются и на волосах Ким — по всей длине нанесен «хищный» паттерн.
Кортни предпочла быть скромнее, облачившись в роскошный «питоновый» блейзер в бежево-серой гамме и с легким глянцевым блеском. Образ дополнил дымчатый мейкап с акцентом на глазах. В комментариях под ее публикацией один из фолловеров верно подметил, обратившись к Ким: «Слишком много змеиного принта и макияжа на этой неделе. Кортни должна согласовать это с тобой».
А как думаете вы, кому из сестер «питон» идет больше?
Фото: Instagram
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