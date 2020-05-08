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Сестры Кардашьян устроили битву нарядов с «хищными» принтами в Instagram

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Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Анималистичные принты — настоящая страсть Ким и Кортни Кардашьян. Сестры регулярно экспериментируют с «хищниками» самых разнообразных окрасов. На этот раз селебрити практически одновременно опубликовали в своих Instagram-аккаунтах снимки в одежде со «змеиным» паттерном и устроили настоящую модную битву.

Ким Кардашьян позирует в миниатюрном кожаном топе, который выглядит настолько реалистично, будто бы спину модели обвивает питон. Анималистичные мотивы наряда повторяются и на волосах Ким — по всей длине нанесен «хищный» паттерн.

Ким Кардашьян

Кортни предпочла быть скромнее, облачившись в роскошный «питоновый» блейзер в бежево-серой гамме и с легким глянцевым блеском. Образ дополнил дымчатый мейкап с акцентом на глазах. В комментариях под ее публикацией один из фолловеров верно подметил, обратившись к Ким: «Слишком много змеиного принта и макияжа на этой неделе. Кортни должна согласовать это с тобой».

Кортни Кардашьян

А как думаете вы, кому из сестер «питон» идет больше?

Фото: Instagram

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