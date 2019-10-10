«Серебряная статуэтка»: Полина Гагарина восхитила подписчиков своей стройной фигурой в «космическом» платье
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На одном из последних фото в Instagram Гагарина позирует в коктейльном платье-миди с юбкой на запах. Открытые плечи, тонкие бретели, приталенный силуэт и нескромный разрез впереди в очередной раз подчеркнули точеную фигуру звезды. Особенным и ярким наряд сделали мерцающие «зеркальные» пайкетки в цвете серебристый металлик, которыми оно буквально усыпано. Дополнили образ лаконичные босоножки на тонких ремешках сдержанного черного цвета.
Поклонники Гагариной не только поздравили певицу с получением награды, но и усыпали комплимент ее наряду. «Платье просто бомба!», «Невероятно красивая, просто слов нет», «Шикарное платье, вам очень идет», «Платье супер!», «Шикарное платье – очень классно», «Космическая!», «Серебряная статуэтка», «Платье – огонь. Потому что на вас!» – восторгаются фолловеры.
Фото: Instagram
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