Серебристый металлик и разрез от бедра: Юлия Барановская примерила романтичный образ

«Настроение – огонь! Когда твой старший сын отличный оператор, когда ты в самом красивом отеле в Греции и когда на тебе романтичное платье…» – пишет Барановская в тексте поста. На ней – вечернее платье в оттенке серебристый металлик, мерцающее при ярком свете солнца. Запа́х, нескромный разрез юбки от бедра и мягкие драпировки стали главными деталями эффектного образа. Линию талии подчеркнул пояс, рифмующийся с фактурой платья. Дополнили серебристый total look лаконичные босоножки в тон. Завершением роскошного аутфита стали легкие локоны и макияж с акцентом на глаза.