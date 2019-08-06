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Серебристый металлик и разрез от бедра: Юлия Барановская примерила романтичный образ

Юлия Барановская отдыхает с семьей в Греции, делясь эмоциями и впечатлениями в своем Instagram. 34-летняя ведущая поделилась видео-дефиле в мерцающем платье с разрезом от бедра.

«Настроение – огонь! Когда твой старший сын отличный оператор, когда ты в самом красивом отеле в Греции и когда на тебе романтичное платье…» – пишет Барановская в тексте поста. На ней – вечернее платье в оттенке серебристый металлик, мерцающее при ярком свете солнца. Запа́х, нескромный разрез юбки от бедра и мягкие драпировки стали главными деталями эффектного образа. Линию талии подчеркнул пояс, рифмующийся с фактурой платья. Дополнили серебристый total look лаконичные босоножки в тон. Завершением роскошного аутфита стали легкие локоны и макияж с акцентом на глаза.

Видео: Instagram

Фолловеры восхищаются прекрасной формой Юлии. «Очень красивое платье, Юля, вы в нем – королева!», «Не скажешь, что вы мама троих детей», «Как девочка лет 16-ти» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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