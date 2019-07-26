Серебристый металлик и блестящие колготки: Валерия продемонстрировала образ в стиле диско

51-летняя певица показала закулисье, поделившись своей фотографией «без фотошопа и фильтров». В них абсолютно не было необходимости – наряд Валерии и без них сиял не меньше. Звезда выбрала серебристое платье из глянцевой кожи. Фасон лаконичен: никаких бретелей, длина мини, из дополнений – только массивный пояс и декором из кристаллов. Смелое решение – мерцающие колготки с открытым носком. Завершением яркого футуристического образа стали лаконичные босоножки на высоком каблуке и крупные серьги-кольца.
Макияж соответствующий: широкие стрелки, насыщенные бирюзовые тени, полностью покрывающие верхние веки. Волосы забраны в высокую бабетту с выпущенными у лица прядями.
Для исполнения песни «Нет шанса» Валерия сменила образ, выйдя на сцену в брюках-бананах с пайетками, полупрозрачном лонгсливе из сетки, надетым поверх миниатюрного топа-бандо. Акцентной деталью черного монолука стал розовый парик с челкой.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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