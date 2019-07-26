Серебристый металлик и блестящие колготки: Валерия продемонстрировала образ в стиле диско

51-летняя певица показала закулисье, поделившись своей фотографией «без фотошопа и фильтров». В них абсолютно не было необходимости – наряд Валерии и без них сиял не меньше. Звезда выбрала серебристое платье из глянцевой кожи. Фасон лаконичен: никаких бретелей, длина мини, из дополнений – только массивный пояс и декором из кристаллов. Смелое решение – мерцающие колготки с открытым носком. Завершением яркого футуристического образа стали лаконичные босоножки на высоком каблуке и крупные серьги-кольца.