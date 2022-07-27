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Семенович пришла на вечеринку в юбке с дерзким разрезом, а Судзиловская — в «тесном» корсете
Череда светских мероприятий в Москве продолжается! На этот раз гостей принимал Эмин Агаларов в одном из своих столичных ресторанов. Повод — приятный: выход нового летнего номера журнала Robb Report. Среди приглашенных — Анна Семенович, Анфиса Чехова, Алла Михеева, Полина Аскери, Олеся Судзиловская и другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
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Для вечеринки Олеся Судзиловская выбрала образ с двойкой из юбки-колокола и корсета с эффектным декольте. Анна Семенович подчеркнула фигуру алой кружевной юбкой с экстремальным разрезом от бедра, которую дополнила футболкой Saint Laurent, массивными кедами Alexander McQueen и узнаваемой сумкой Bvlgari.
Эстафету монохромных алых образов подхватила Алла Михеева: актриса похвасталась безупречными изгибами в платье-футляре цвета перца чили.
Анфиса Чехова составила аутфит с элементами бохо-шик, добавив к лаконичной атласной юбке топ с бахромой, цитирующий силуэт кимоно. В завершение — мюли-«невидимки» и сумка-багет из актуальной коллекции Fendi.
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Фото: пресс-служба