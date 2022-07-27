Семенович пришла на вечеринку в юбке с дерзким разрезом, а Судзиловская — в «тесном» корсете

Для вечеринки Олеся Судзиловская выбрала образ с двойкой из юбки-колокола и корсета с эффектным декольте. Анна Семенович подчеркнула фигуру алой кружевной юбкой с экстремальным разрезом от бедра, которую дополнила футболкой Saint Laurent, массивными кедами Alexander McQueen и узнаваемой сумкой Bvlgari.

Эстафету монохромных алых образов подхватила Алла Михеева: актриса похвасталась безупречными изгибами в платье-футляре цвета перца чили.

Анфиса Чехова составила аутфит с элементами бохо-шик, добавив к лаконичной атласной юбке топ с бахромой, цитирующий силуэт кимоно. В завершение — мюли-«невидимки» и сумка-багет из актуальной коллекции Fendi.

Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов знаменитостей!