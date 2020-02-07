Секрет идеальной формы: 6 модных уловок для женщин с большим бюстом
Модный эксперт в своем блоге часто говорит о проблеме, с которой сталкиваются ее клиентки с пышными формами, сообщает Daily Mail. Найти подходящую одежду крайне трудно, и размер груди еще больше усложняет шопинг. Первое, на что стоит обратить внимание – на форму выреза. Это может быть как V-образный, так и квадратный, полукруглый и даже «фигурный», в форме сердца. Второй лайфхак – выбирать удлиненные топы, которые моделируют четкий силуэт, разграничивая бюст, талию и бедра.
Ваше новое тайное оружие – баска, которая является одним из главных экспресс-методов коррекции формы. В совокупности с правильной длиной дает отличный результат. Применяйте и визуальные эффекты, создавая баланс при помощи облегающих рукавов, которые идут четко по линии плеч. Еще один секрет – принты, и чем они меньше по размеру, тем лучше. Это – своего рода отвлекающий маневр, который будет привлекать внимание не только к бюсту. Стилист также рекомендует выбирать приталенные силуэты, особенно в выборе платьев и жакетов. Это позволит правильно расставить акценты и уравновесить формы.
Пользуетесь ли вы какими-то из вышеперечисленных лайфхаков?
Фото: Vostock-photo
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