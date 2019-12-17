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Седокова поменялась обувью с бойфрендом: «Любовь — это когда он отдаёт тебе свои ботинки»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

16 декабря Анна Седокова отпраздновала свое 37-летие, проведя время в компании звездных гостей и молодого бойфренда. Заметив, что возлюбленная устала от высоких шпилек, 27-летний баскетболист Янис Тимма быстро нашел выход из ситуации.

«Любовь – это когда после вечеринки он отдаёт тебе свои ботинки, а сам идёт в носках. Пусть это фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарю всех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашим праздником. И бесконечно благодарю тебя, любимый, за все» – прокомментировала фото Седокова.

Для вечеринки звезда выбрала платье-макси насыщенного красного цвета, усыпанного мерцающими пайетками. В тон наряду – лакированные босоножки Gucci на тонких ремешках и запредельно высоких шпильках. Устав танцевать в неудобной обуви, Седокова буквально спустилась с небес на землю: певица надела ботинки бойфренда. Янис, в свою очередь остался в одних носках.

Поклонники пары продолжали поздравлять Анну и умилялись поступку Яниса. «Как это мило! Берегите друг друга!», «Вот она, настоящая любовь!», «Верно, ведь у него еще есть носки», «Мог бы и на руках нести», «Так трогательно! Размерчик почти самое то!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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