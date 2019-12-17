Седокова поменялась обувью с бойфрендом: «Любовь — это когда он отдаёт тебе свои ботинки»

Поклонники пары продолжали поздравлять Анну и умилялись поступку Яниса. «Как это мило! Берегите друг друга!», «Вот она, настоящая любовь!», «Верно, ведь у него еще есть носки», «Мог бы и на руках нести», «Так трогательно! Размерчик почти самое то!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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