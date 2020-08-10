Савельева в объемной джинсовке vs Диброва в мини-шортах: кому total look из денима идет больше

В своем Instagram Савельева поделилась результатами новой съемки и собрала десятки восторженных комплиментов от поклонников и звездных коллег. 36-летняя певица позирует в образе из двух оттенков светлого денима, выстроенном вокруг тотального oversize. На ней — гиперобъемная джинсовка, замиксованная со свободными джинсами. Дополнили образ массивные браслеты из дерева и пышная прическа с буйными кудрями. «Тебе круто в таком стайле» — прокомментировала Сати Казанова, «Красивая» — присоединилась к ней Светлана Бондарчук.