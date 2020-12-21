Сашу Савельеву в дерзком топе и брюках цвета ириски остро раскритиковали в Сети
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Савельева блеснула в широких брюках oversize из кожи цвета ириски, которые визуально сделали ноги бесконечными. В рифму к ним — остромодный топ молочного цвета, необычный крой которого так смутил поклонников: спереди деталь напоминает расстегнутое боди. Дополнили look классические лодочки на шпильках, пара акцентных серег и брутальная золотистая цепь на шее.
Хейтеры не унимались: «Без штанов уж вышла бы! Ну вы же вроде не гламур… Срам!», «Наверное, я чего-то не понимаю, обижать вас не хочу», «Не знают уже, чем зацепить! Ну уже не 20 лет», «Наряд, извините, вас портит», «Саша, вам что боди по размеру не подошел?», «Для девушки со вкусом выглядит не то что вульгарно, а как-то неопрятно», «Надела все лучшее сразу, но в зеркало забыла глянуть». Нападения критиков отражали поклонники: «Образ — бомба!», «Очень красивая», «Классно смотрится», «Фигура — огонь!», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @sasha_savelieva
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