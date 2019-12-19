Сапоги-чулки и неоновый полушубок: Орбакайте вышла в свет в эпатажном образе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На светском мероприятии Орбакайте появилась в юбке-миди, расшитой блестящей бахромой. Деталь была дополнена неоновыми желтыми и белыми вставками, а также нескромным разрезом, приоткрывшим дерзкие сапоги-чулки. В тандем к мерцающим пайеткам звезда добавила облегающий черный топ с кружевным декором. С флуоресцентными элементами юбки перекликается цвет полушубка: основа выполнена в кислотном лимонном оттенке, а мех в духе йети – в лавандовом.
Поклонники не скупятся на комплименты в адрес Кристины Орбакайте. «Стройняшка», «Любимая Кристиночка, превосходно выглядишь», «Как всегда прекрасна и обворожительна», «Каждый образ уникален», «Очень стильная Кристиночка», «Красота, стиль, ум» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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