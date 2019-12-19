Сапоги-чулки и неоновый полушубок: Орбакайте вышла в свет в эпатажном образе

Поклонники не скупятся на комплименты в адрес Кристины Орбакайте. «Стройняшка», «Любимая Кристиночка, превосходно выглядишь», «Как всегда прекрасна и обворожительна», «Каждый образ уникален», «Очень стильная Кристиночка», «Красота, стиль, ум» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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