Самый дерзкий гость «Оскара»: звезда «Американской истории ужасов» Билли Портер появился на красной дорожке в пышном платье

Актер сериалов «Американская история ужасов» и «Поза» Билли Портер привлек к себе внимание поклонников еще на «Золотом глобусе», когда вышел позировать фотографам в светлом костюме, расшитом кружевом и пайетками, дополнив его ярко-розовой длинной накидкой-мантией.

На «Оскаре» Билли также не разочаровал никого из присутствовавших. Артист, ставший также одним из ведущих телеканала ABC, выбрал бархатный черный костюм, к которому прикрепил... пышную черную юбку.