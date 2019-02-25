Самый дерзкий гость «Оскара»: звезда «Американской истории ужасов» Билли Портер появился на красной дорожке в пышном платье

Актер сериалов «Американская история ужасов» и «Поза» Билли Портер привлек к себе внимание поклонников еще на «Золотом глобусе», когда вышел позировать фотографам в светлом костюме, расшитом кружевом и пайетками, дополнив его ярко-розовой длинной накидкой-мантией.
На «Оскаре» Билли также не разочаровал никого из присутствовавших. Артист, ставший также одним из ведущих телеканала ABC, выбрал бархатный черный костюм, к которому прикрепил... пышную черную юбку.
В итоге весь наряд смотрелся как очень оригинальное платье. Портер гордо продефилировал по красной дорожке (ни разу не споткнувшись!) под руку с супругом Адамом Смитом, а вслед экстравагантной паре долго не утихали шепотки и аплодисменты.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: AMPAS, Kevin Sullivan, Birdie Thompson, Hubert Boesl, Faye Sadou, Lev Radin / Global Look Press
Видео: Youtube.com / E! Red Carpet & Award Shows