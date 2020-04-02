Самая красивая женщина мира показала домашние фото в жакете без бра
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Хадид поделилась серей селфи, заинтриговав поклонников смелым образом. Модель позирует, лежа в постели. На ней — мягкий шерстяной жакет oversize приглушенного лимонного оттенка, а под ним — ничего. Домашний look дополнен черной банданой в духе подружки байкера и элегантными жемчужными бусами. «Девушка и ее любимый желтый жакет» — прокомментировала одну из публикаций Белла.
Фото Беллы Хадид собрали тысячи восторженных комплиментов от фолловеров. «Белла, ты настоящая богиня», «Как можно быть такой совершенной», «Роскошная», «Богиня в желтом жакете», «Вы и желтый цвет — идеальное сочетание», «Вы выглядите прекрасно даже на карантине» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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