passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Самая красивая женщина мира показала домашние фото в жакете без бра

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото: Instagram

Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, показала, как проводит карантин. Для домашней самоизоляции 23-летняя модель сделала ставку на свободу от стесняющего белья и oversize.

Хадид поделилась серей селфи, заинтриговав поклонников смелым образом. Модель позирует, лежа в постели. На ней — мягкий шерстяной жакет oversize приглушенного лимонного оттенка, а под ним — ничего. Домашний look дополнен черной банданой в духе подружки байкера и элегантными жемчужными бусами. «Девушка и ее любимый желтый жакет» — прокомментировала одну из публикаций Белла.

Фото Беллы Хадид собрали тысячи восторженных комплиментов от фолловеров. «Белла, ты настоящая богиня», «Как можно быть такой совершенной», «Роскошная», «Богиня в желтом жакете», «Вы и желтый цвет — идеальное сочетание», «Вы выглядите прекрасно даже на карантине» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!