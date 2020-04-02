Самая красивая женщина мира показала домашние фото в жакете без бра

Фото Беллы Хадид собрали тысячи восторженных комплиментов от фолловеров. «Белла, ты настоящая богиня», «Как можно быть такой совершенной», «Роскошная», «Богиня в желтом жакете», «Вы и желтый цвет — идеальное сочетание», «Вы выглядите прекрасно даже на карантине» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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