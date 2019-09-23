«Сама нежность»: Наталья Водянова в платье мятного цвета показала, как проводит выходной

Для домашней фотосессии Водянова собрала нежный аутфит в пастельной гамме оттенков. На ней – мятное платье-миди с миниатюрным каплевидным разрезом и драпировками на рукавах. Наряд рифмуется с остроносыми слингбэками, декорированными гипюром кремового цвета. Туфли щедро усыпаны мерцающими бусинами и кристаллами. Волосы модели собраны в «расслабленный» пучок, но простоту прически компенсируют крупные серьги.
Look Натальи Водяновой восхитил фолловеров. «Наталья, какой прекрасный образ! Не перестаю восхищаться», «Сама нежность», «Эталон женственности и красоты», «Наталья, какая вы красивая не только телом и лицом, но главное – душой. Спасибо за вдохновение!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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