«Сама нежность»: Наталья Водянова в платье мятного цвета показала, как проводит выходной

Look Натальи Водяновой восхитил фолловеров. «Наталья, какой прекрасный образ! Не перестаю восхищаться», «Сама нежность», «Эталон женственности и красоты», «Наталья, какая вы красивая не только телом и лицом, но главное – душой. Спасибо за вдохновение!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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