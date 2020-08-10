Сама нежность: Алсу показала, как носить шелковый комплект с брюками и шортами
Фото: Instagram/@alsou_a
Современный гардероб может быть небольшим, но обязательно многофункциональным, поэтому производители зачастую предлагают комплекты из сразу нескольких сочетающихся вещей. Например, топ, шорты и свободные брюки из вискозного атласа с добавлением шелка. 37-летняя Алсу продемонстрировала, как сочетаются элементы из этого комплекта цвета нюд.
Дневной look с шортами и топом из немнущегося атласа становится вечерним, если заменить нижнюю часть на струящиеся брюки палаццо.
Певица поинтересовалась, какой образ подписчикам нравится больше. Судя по ответам, голоса фолловеров распределились одинаково. «Оба варианта», «Оба варианта! А самая главная красота — это Алсу», «Ооо, какие стильные луки, Алсуш», «Оба», «Во всех нарядах ты, душенька, хороша», «Один и два, оба хорошо смотрятся», «Оба варианта хороши», — пишут комментаторы.
А вам нравятся эти образы Алсу?
Фото: Instagram/@alsou_a
Видео: Instagram/@alsou_a
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