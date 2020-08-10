Сама нежность: Алсу показала, как носить шелковый комплект с брюками и шортами

Современный гардероб может быть небольшим, но обязательно многофункциональным, поэтому производители зачастую предлагают комплекты из сразу нескольких сочетающихся вещей. Например, топ, шорты и свободные брюки из вискозного атласа с добавлением шелка. 37-летняя Алсу продемонстрировала, как сочетаются элементы из этого комплекта цвета нюд.

Дневной look с шортами и топом из немнущегося атласа становится вечерним, если заменить нижнюю часть на струящиеся брюки палаццо.