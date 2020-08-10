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Сама нежность: Алсу показала, как носить шелковый комплект с брюками и шортами

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Алсу

Фото: Instagram/@alsou_a

Певица похвасталась стильным аутфитом.

Современный гардероб может быть небольшим, но обязательно многофункциональным, поэтому производители зачастую предлагают комплекты из сразу нескольких сочетающихся вещей. Например, топ, шорты и свободные брюки из вискозного атласа с добавлением шелка. 37-летняя Алсу продемонстрировала, как сочетаются элементы из этого комплекта цвета нюд.

Дневной look с шортами и топом из немнущегося атласа становится вечерним, если заменить нижнюю часть на струящиеся брюки палаццо.

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1 или 2? @basique713

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Певица поинтересовалась, какой образ подписчикам нравится больше. Судя по ответам, голоса фолловеров распределились одинаково.  «Оба варианта», «Оба варианта! А самая главная красота — это Алсу», «Ооо, какие стильные луки, Алсуш», «Оба», «Во всех нарядах ты, душенька, хороша», «Один и два, оба хорошо смотрятся», «Оба варианта хороши», — пишут комментаторы.

А вам нравятся эти образы Алсу?

Фото: Instagram/@alsou_a

Видео: Instagram/@alsou_a

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