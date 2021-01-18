Сальма Хайек похвасталась точеной талией в платье цвета папоротника
Фото: Instagram @salmahayek
Звезда похвасталась точеной фигурой, заодно преподала мастер класс на тему того, как носить самые сочные оттенки. В главной роли — насыщенный цвет папоротника, который выигрышно оттеняет золотистый загар актрисы. Акцент на соблазнительных изгибах поставили разрезы на талии и экстремально глубокое декольте. Дополнили look островной богини украшения: трехъярусное ожерелье из жемчуга и лаконичные серьги.
Фото: Instagram @salmahayek
Поклонники поздравляли Сальму Хайек с новым достижением и щедро одаривали восторженными комплиментами. «Великолепна!», «Какое платье!», «Идеальная и самая красивая женщина», «Красотка в зеленом», «Всегда номер один», «Прекрасная девушка», «Мечта всех мужчин», «Какое роскошное тело!», «И как вам удается всегда выглядеть так прекрасно?», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @salmahayek
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