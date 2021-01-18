Сальма Хайек похвасталась точеной талией в платье цвета папоротника

Звезда похвасталась точеной фигурой, заодно преподала мастер класс на тему того, как носить самые сочные оттенки. В главной роли — насыщенный цвет папоротника, который выигрышно оттеняет золотистый загар актрисы. Акцент на соблазнительных изгибах поставили разрезы на талии и экстремально глубокое декольте. Дополнили look островной богини украшения: трехъярусное ожерелье из жемчуга и лаконичные серьги.