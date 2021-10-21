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Сальма Хайек в костюме канарейки дала горячий мастер-класс по позированию

Сальма Хайек везде и всюду: еще не утихли страсти после обсуждений фильма «Вечные», в котором актриса сыграла в паре с Анджелиной Джоли, как новые съемки для глянца уже на подходе. 55-летняя звезда кино поделилась видео с бэкстейджа фотосессии для известного американского журнала, для которой примерила необычный образ. Впрочем, фолловеры тут же придумали, как подшутить над кумиром.