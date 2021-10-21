Сальма Хайек в костюме канарейки дала горячий мастер-класс по позированию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
После недавней премьеры фильма «Вечные» Сальма Хайек и Анджелина Джоли отказались от посещения светских мероприятий, включая церемонию Women in Hollywood. Актрисы были номинированы на премию, однако накануне ушли на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом человеком, сообщает US Weekly. Зато миссис Хайек не перестает радовать поклонников в режиме онлайн.
Сальма позировала на природе, перевоплотившись в роскошную птицу. Стилисты нарядили актрису в насыщенный лимонно-желтый цвет и перья — с головы до ног. Самодостаточный образ не потребовал дополнений — лишь пару лаконичных ювелирных акцентов. Зато шутки в комментариях не заставили себя ждать — фолловеры не могли определиться, на кого из пернатых похожа Хайек.
Фото: Globallook / Instagram