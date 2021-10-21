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Сальма Хайек в костюме канарейки дала горячий мастер-класс по позированию

Сальма Хайек везде и всюду: еще не утихли страсти после обсуждений фильма «Вечные», в котором актриса сыграла в паре с Анджелиной Джоли, как новые съемки для глянца уже на подходе. 55-летняя звезда кино поделилась видео с бэкстейджа фотосессии для известного американского журнала, для которой примерила необычный образ. Впрочем, фолловеры тут же придумали, как подшутить над кумиром.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сальма Хайек

Фото: Globallook

После недавней премьеры фильма «Вечные» Сальма Хайек и Анджелина Джоли отказались от посещения светских мероприятий, включая церемонию Women in Hollywood. Актрисы были номинированы на премию, однако накануне ушли на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом человеком, сообщает US Weekly. Зато миссис Хайек не перестает радовать поклонников в режиме онлайн.

Сальма позировала на природе, перевоплотившись в роскошную птицу. Стилисты нарядили актрису в насыщенный лимонно-желтый цвет и перья — с головы до ног. Самодостаточный образ не потребовал дополнений — лишь пару лаконичных ювелирных акцентов. Зато шутки в комментариях не заставили себя ждать — фолловеры не могли определиться, на кого из пернатых похожа Хайек.

Фото: Globallook / Instagram