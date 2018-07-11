Рыжие-бесстыжие: Наталья Подольская и Анастасия Стоцкая устроили битву купальников

Наталью Подольскую и Анастасию Стоцкую не впервые сравнивают между собой. В позапрошлом году певицы носили одинаковые челки, а в этом — почти одинаковые купальники.

«Я уже давно предпочитаю черный цвет купальника. Считаю, что черный идеально подчеркивает загар. Лучше, чем любой другой цвет. Хотя зимой я совсем не люблю черный», — объяснила свой выбор Наталья.