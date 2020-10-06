Русское искусство и курортный шик: как прошли показы молодых дизайнеров на Futurum Moscow

3 октября состоялся Futurum Moscow — проект, посвященный продвижению молодых дизайнеров. Свои коллекции представили 13 столичных брендов — все в режиме онлайн-трансляции. Модели дефилировали по территории технопарка «Мосгормаш», художники создавали арт-объекты в прямом эфире, а гости подключались к презентации со всех уголков мира: от Москвы до Риги и Берлина. За мероприятием наблюдал и Passion.ru.