Русское искусство и курортный шик: как прошли показы молодых дизайнеров на Futurum Moscow
Фото: Пресс-служба
Seyana
Дизайнер Яна Сергеева цитирует традиционную технику макраме и актуализирует ее. Брутальные готичные образы на подиуме сменяют look’и в духе подружки ковбоя. Здесь — платья и топы со сложносочиненным декором, микрошорты, грубые ремни, портупеи и бахрома — ее в этом сезоне будет много.
cult.code
Бренд cult.code выводит искусство в массы. Дизайнер Денис Бывальцев объединил разные эпохи и жанры в своей коллекции. Культпросвет сопровождался появлением на объемных худи принтов по мотивам полотен Петрова-Водкина, Врубеля, Рериха, Боттичелли. Идея — в создании универсальной капсулы, которая будет подходить на каждый день и для вечеринок, а главное — отражать внутренний мир.
Blanc
Фото: Пресс-служба
Игра контрастов и минимализм стали лейтмотивом коллекции молодого бренда Blanc, вдохновленной атмосферой летнего сада. Уставшей от закрытых границ публике Дмитрий Боков и Нина Коцуренко предложили платья и блузы с «драматичными» рукавами, шорты-бермуды и сарафаны — капсулу, которая идеально подойдет для путешествий.
ГИДРОПЛАН
Коллекция под названием «Отражение реальности» стала квинтэссенцией технологий, комфорта и стиля, который трудно с чем-то перепутать. Модели дефилировали ультраоблегающих комбинезонах, закрывающих лица, а главные роли взяли на себя принты. Чего только не было: голограммы, иероглифы, глаза и даже изображение Будды.
Фото: Пресс-служба
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Фото: пресс-служба
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