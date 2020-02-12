Рудковская в мини-платье с декольте, Собчак в строгом пальто и другие звезды на вечеринке модного Дома Yana

Для коктейльной вечеринки Яна Рудковская выбрала легкое мини-платье с цветочным принтом, глубоким декольте и объемными рукавами. Наряд с весенним настроением звезда замиксовала с плотными черными колготками, ковбойскими ботинками и микросумкой. Ксения Собчак предпочла строгое классическое пальто в полоску, дополнив его грубыми ботинками и легким шифоновым платьем с декором из воланов.