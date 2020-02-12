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Рудковская в мини-платье с декольте, Собчак в строгом пальто и другие звезды на вечеринке модного Дома Yana

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

11 февраля состоялась светская вечеринка модного Дома Yana в честь стремительно приближающегося Дня влюбленных. Дизайнер Яна Расковалова встретила звездных клиентов бренда в своем шоуруме, чтобы продемонстрировать гостям новую капсульную коллекцию.

Для коктейльной вечеринки Яна Рудковская выбрала легкое мини-платье с цветочным принтом, глубоким декольте и объемными рукавами. Наряд с весенним настроением звезда замиксовала с плотными черными колготками, ковбойскими ботинками и микросумкой. Ксения Собчак предпочла строгое классическое пальто в полоску, дополнив его грубыми ботинками и легким шифоновым платьем с декором из воланов.

Ксения Собчак и Яна Расковалова

Фото: Пресс-служба

Сменить шпильки на массивную обувь решилась и Альбина Джанабаева, построившая свой аутфит вокруг черного цвета. Ставку на total black и мерцающие пайетки сделала Елена Маликова, а Виктория Шелягова предпочла флористические мотивы и мех.

Альбина Джанабаева

Фото: Пресс-служба

Ведущей вечера стала Ирина Оганова, которая осталась верна ультрамариновым стрелкам и даже подобрала к ним бархатный костюм в тон. Писательница прочла новый рассказ, посвященный Дню влюбленных, погрузив гостей в атмосферу праздника.

Фото: пресс-служба

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