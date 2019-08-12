Рубашка бойфренда и бра на завязках: Алсу продемонстрировала стильный и скромный образ для пляжа

Даже на отдыхе звезда остается верна элегантному стилю и лаконичным формам. На ней – костюм с шортами-бермудами высокой посадки и бра, завязанное крупным узлом впереди. Поверх Алсу надела длинную рубашку oversize с рукавами-буфами – такой объем смотрится максимально женственно на хрупкой фигуре певицы. Расслабленный look для прогулки по побережью дополнен перламутровыми серьгами круглой формы.