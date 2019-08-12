Рубашка бойфренда и бра на завязках: Алсу продемонстрировала стильный и скромный образ для пляжа

Даже на отдыхе звезда остается верна элегантному стилю и лаконичным формам. На ней – костюм с шортами-бермудами высокой посадки и бра, завязанное крупным узлом впереди. Поверх Алсу надела длинную рубашку oversize с рукавами-буфами – такой объем смотрится максимально женственно на хрупкой фигуре певицы. Расслабленный look для прогулки по побережью дополнен перламутровыми серьгами круглой формы.
Подписчики оценили трендовый и достаточно скромный для Instagram образ Алсу. «В природе редко бывает, когда красота внешняя и внутренняя находятся в одном человеке», «Скромно, красиво – умничка!», «Как тебе идет, Алсуш, цвет неба, цвет моря, очень нежно и стильно» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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