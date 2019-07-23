Рози Хантингтон-Уайтли в кожаном мотоциклетном костюме продемонстрировала образ «плохой девчонки»

«Когда однажды прокатилась на мотоцикле парня» – написала Рози в своем аккаунте. Не исключено, что вдохновение съемочная команда черпала из фильмов с Джейсоном Стэйтемом, бойфрендом модели, который увлекается мотоспортом.
На Рози – мотоциклетный костюм из плотной фактурной кожи из последних коллекций итальянского бренда Bottega Veneta. Образ полностью с подиума: укороченная байкерская куртка с металлической фурнитурой и облегающие брюки, заправленные в массивные сапоги на грубой подошве.
Аутфит дополнил естественный макияж и слегка небрежные локоны с мокрым эффектом – такие, будто бы модель только что сняла мотоциклетный шлем.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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