passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Рози Хантингтон-Уайтли в кожаном мотоциклетном костюме продемонстрировала образ «плохой девчонки»

Рози Хантингтон-Уайтли поделилась бэкстейджем новой съемки. 32-летняя модель, одетая в дерзкий кожаный total look, смело позирует в образе девушки мотоциклиста.

«Когда однажды прокатилась на мотоцикле парня» – написала Рози в своем аккаунте. Не исключено, что вдохновение съемочная команда черпала из фильмов с Джейсоном Стэйтемом, бойфрендом модели, который увлекается мотоспортом.

Фото: Instagram

На Рози – мотоциклетный костюм из плотной фактурной кожи из последних коллекций итальянского бренда Bottega Veneta. Образ полностью с подиума: укороченная байкерская куртка с металлической фурнитурой и облегающие брюки, заправленные в массивные сапоги на грубой подошве.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Instagram

Аутфит дополнил естественный макияж и слегка небрежные локоны с мокрым эффектом – такие, будто бы модель только что сняла мотоциклетный шлем.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!